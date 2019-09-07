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Rusya, UEFA Euro 2020 Eleme maçında İskoçya’yı 2-1 yendi

7 Eylül 2019

Rusya milli futbol takımı, dün İskoçya ile karşı karşıya geldiği UEFA Euro 2020 Eleme maçında rakibini 2-1 mağlup etti.

İskoçya Glasgow’daki Hampden Park’ta gerçekleştirilen Euro 2020 Eleme maçında, İskoçyalı John McGinn 11. dakikada ilk golü attı. 

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası’nda attığı gollerle kahraman haline gelen forvet oyuncusu Artem Dzyuba, 40. dakikada topu ağlarla buluşturdu.

İskoçyalı Stephen O’Donnell da 59. dakikada kendi kalesine gol attı.

Rusya ve İskoçya, UEFA Euro 2020 Elemeleri I Grubunda Belçika, Kazakistan, Sırbistan ve San Marino’ya karşı yarışıyor.

Grubun 3. maçında evinde San Marino’yu 9-0 mağlup eden Rusya Milli Futbol Takımı, tarihin en farklı galibiyetini almıştı.

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