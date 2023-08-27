Rusya Soruşturma Komitesi, Prigojin'in öldüğünü teyit etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ağustos 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Rusya Soruşturma Komitesi, Prigojin’in öldüğünü teyit etti

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Prigojin

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in bulunduğunu teyit etti.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Tver bölgesinde düşen özel jette ölenlerin kimlik tespiti için yapılan moleküler genetik testler tamamlandı.

Ölen 10 kişinin kimliklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, sonuçların, uçakta hayatını kaybedenlerin yer aldığı 23 Ağustos’ta yayınlanan listeyle aynı olduğu bilgisi verildi.


Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin’in yanı sıra yardımcısı ve Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev’in isimleri yer almıştı.

Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova’dan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti.

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Tags:PrigojinRusya Soruşturma KomitesiWagner
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