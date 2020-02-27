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Rusya devlet televizyonu: Türkiye, Rusya uçaklarına ateş açtı

27 Şubat 2020

Rusya devlet televizyonu, Türkiye’nin İdlib’deki Rusya ve Suriye’ye ait askeri uçaklara saldırdığını iddiasında bulundu.

Rusya devlet televizyonu, İdlib’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin Rusya ve Suriye askeri uçaklarını füzelerle vurduğunu iddia etti

Reuters tarafından aktarılan iddiaya göre Rusya devlet televizyonu, Suriye ve Rusya savaş uçaklarının bölgedeki muhalifleri durdurmak için ateş açtığını, muhalifler ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ise taşınabilir hava savunma sistemleri kullanarak uçakları vurduğu iddiasında bulundu.

Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama ise yapılmadı.




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