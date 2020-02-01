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Rusya: Çin’deki Rusların tahliyesi için 5 askeri uçak devrede

1 Şubat 2020

Rusya Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgınının hızla yayılmaya devam ettiği Çin’deki Rusya vatandaşlarının tahliye edilmesi için Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait 5 uçağın devrede olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Çin’de bulunan Rus vatandaşlarının tahliyesi için hava grubu kurulması talimatını verdiği, bu görevi Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait 5 uçağın yerine getireceği belirtildi.

Açıklamada, “Rus vatandaşların hızlı bir şekilde Rusya’ya transfer edilmesi amacıyla Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait 5 uçak devrede. Her uçakta, yanlarında modern tanı koyma ve bireysel korunma araçlarının, ayrıca gerekli ilaçların olacağı Rusya Savunma Bakanlığı’nın askeri doktorları ve viroloji uzmanları bulunacak” ifadelerine yer verildi.

Lavrov ve Çinli mevkidaşı Vang Yi, koronavirüsle mücadeledeki etkileşimi görüştü

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadele konusundaki işbirliğini ele aldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Rus tarafı, Çin’in koronavirüsün neden olduğu hastalığın yayılmasına kaşı verilen mücadelede aldığı önlemleri takdir etti. Rusya ve Çin’in bu alandaki işbirliğine ilişkin konular ele alındı” ifadeleri kullanıldı.

Yeni tip koronavirüsü, ilk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilmişti.

Çinli yetkililer birçok ülkeye yayılan virüs yüzünden bugüne kadar 259 kişinin öldüğünü açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı üzerine Çin’deki Rusların tahliyesinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların görev alacağını açıklamıştı.

Peskov, uçak seferleri konusunda Çin tarafı ile mutabakat sağlamanın belli bir zaman alacağı için tahliyenin 3-4 Şubat’ta yapılması planlandığını ifade etmişti.



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