Arap Birliği: Trump’ın sözde barış planını tamamen reddediyoruz

Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleşen Arap Birliği olağanüstü toplantısında birliğin aldığı karar uyarınca ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüzyılın Anlaşması planını reddedildiği açıklandı.

Arap Birliği Trump’ın sözde barış planının tamamen reddettiğini ve dikkate alınmayacağını duyurdu.

Arap Birliği olağanüstü toplatısına katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas toplantıda “Trump’ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Kudüs’ü satan veya Kudüs’ten vazgeçen biri olarak tarihte yer almayacağım” açıklamasını yapmıştı.

Abbas, “ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump’la görüşmeyi de reddettim” demişti.

Filistin Devlet Başkanı ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planına dair daha önce “Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan bu plana karşı Arapların ortak bir tutumu olmalı ve 2012’deki Arap Barış Girişimi’ne bağlı kalınmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Kapanış bildirisi

Filistin’in çağrısıyla Mısır’ın başkenti Kahire’de Dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanan Arap Birliği’nin kapanış bildirisinde, Trump’ın sunduğu planın adil, daimi ve kapsamlı barışı tesis etmeye uygun olmadığı bilakis, 30 yıldır süren barış görüşmelerinde yeni bir tökezleme sürecine girilmesi anlamına geldiği belirtildi.

Bildiride Trump’ın planının Kudüs, Golan Tepeleri, Yahudi yerleşim birimleri ve Filistinli mülteciler sorunuyla ilgili uluslararası hukuka aykırı maddeler içerdiği ve başarılı olamayacağı belirtildi ve “Arap Birliği bu plana tamamen karşıdır ve bu planı hiç bir şekilde dikkate almayacaktır” ifadesi kullanıldı.

Bildiride, ABD’nin sözde barış planının Filistin halkının hak ve beklentilerini minimum düzeyde dahi karşılamadığının altı çizilerek, 2002’de Lübnan’da kabul edilen Arap Barış Girişimi’nin, Filistin-İsrail barışına çözüm olarak kabul edebilecek tek girişim olduğu vurgusu yapıldı.

İsrail’in, “1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması ve Filistinli mülteciler sorununa Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1948’de aldığı 194 sayılı karar gereğince çözüm bulunmasını öngören” Arap Barış Girişimi’ni kabul etmediği sürece Arap ülkeleriyle normalleşme içine giremeyeceği belirtildi.

İsrail’e uyarı

İsrail’e, uluslararası kararları görmezden gelerek söz konusu barış planını uygulamaya kalkışmama uyarısı yapılan bildiride, ABD ve İsrail, söz konusu politikanın doğuracağı sonuçlardan sorumlu tutuldu ve uluslararası camiaya da işgalci hükümetin icraatlarına karışı gelme çağrısı yapıldı.

Bildiride, Filistinlilerin haklarını gasp edecek herhangi bir plana karşı adil barıştan yana olan ülkelerle çalışılacağı ve bu bağlamda da BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile diğer uluslararası kurullara başvurulacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planını ilan etmesinin ardından başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkeleri İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerelerin başlaması çağrısında bulunmuştu.