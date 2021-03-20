Rusya Ağrotur Üssü’ndeki elektronik sistemlere müdahale ediyor iddiası

Rusya’nın, Ağrotur Üssü’ndeki elektronik sistemlere parazit yaparak müdahalede bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, İngiltere’de faaliyet gösteren “Times” ile “Daily Telegraph” gazetelerinde çıkan haberi iktibas ederek, Rusya’nın, Ağrotur Üssü’ndeki Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların sinyallerini düzenli olarak bozma girişiminde bulunduğunu yazdı.

Gazete, bu eylemlerin “elektronik savaş eylemleri” addedildiğini ve bu parazitlerin, pilotların konum belirleme ve uçağı yönlendirme yetilerini engelleyebileceğini belirtti.