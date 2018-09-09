Rusya: ABD Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait 2 F-15 uçağının Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini fosfor bombalarıyla vurduğunu belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-15 uçağının dün Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu açıkladı.

Savçenko, “Deyr ez Zor eyaletinde 8 Eylül günü Amerikan Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 uçağıyla Hajin yerleşimine yanıcı fosfor mühimmatları kullanılarak saldırı düzenlendi” diye konuştu.

Saldırı sonucunda büyük yangınların görüldüğüne dikkat çeken Savçenko, “Ölü ve yaralı hakkındaki bilgiler netleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

Korgeneral Savçenko, beyaz fosforun kullanıldığı silahların kullanımının, 1949 Cenevre Sözleşmeleri’ne ilişkin ek protokolle yasaklanmış olduğunu hatırlattı.

RUSYA ABD’YE ÖNERİ SUNMUŞTU

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, geçen perşembe günü ABD’nin Suriye’de kimyasal silah üretimi veya depolanmasıyla ilgili olduğu iddia ettiği tesisleri açıklamasını ve oraya Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) temsilcilerinin gönderilmesini önermişti.

Rus diplomat, “Eğer ABD idaresi, Suriye’deki tesisleri kimyasal silahın depolanması veya kullanılmasıyla bağlantısından şüpheleniyorsa kimyasal anlaşmanın öngördüğü denetimin gerçekleştirilmesi için bu bilgilerin KSYÖ’ye verilmesi gerekiyor” demişti.

Rusya’nın, militanların provokasyon için kullanmayı planladığı kimyasal madde ve donanımın karmaşık yollarla Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan bölgelere getirildiğini kesin olarak bildiğini dile getiren Nebenzya, yasadışı silahlı oluşumların Batılı gizli servislerden eğitim aldığının da altını çizmişti.

Daha önce CNN, ABD istihbarat ve ordu uzmanlarının, Suriye’de olası hava saldırıda vurulacak hedefleri belirlediğini ileri sürmüştü. Televizyon, listede, kimyasal silahla ilgili tesislerin bulunduğunu iddia etmişti.

sputnik