Rüstem Tatar, birinci ölüm yıl dönümü nedeniyle yarın törenle anılacak

Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi ve Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi’nde bakanlıklar yapmış, Kayıp Şahıslar Komitesi’nde Türk tarafını on yıldan uzun bir süre temsil etmiş Rüstem Tatar yarın Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak. Saat 11.00’de başlayacak törene oğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

Rüstem Tatar, 23 Ekim 1930’da Baf’ın Yakacık köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini 1941’te tamamlayan Rüstem Tatar, 1947’de Kıbrıs Türk İslam Erkek Lisesi’nin kolej şubesinden birincilikle mezun oldu.

1948’de London Matrucilation sınavının 8 aşamasını da birincilikle geçen Rüstem Tatar, 1951’de Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Rüstem Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin oluşumunu sağlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk heyetinde danışman olarak yer alırken, 1960’ta Türk ve Rum halklarının eşit ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk sayıştay başkanı oldu.

Tatar, 1967-1975 döneminde Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi ve Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi’nde Maliye ve Bütçe İşleri Bakanı olarak görev yaptı.

Rüstem Tatar, 1984-2005 yıllarında BM gözetiminde görev yapan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs Türk temsilcisi olarak görev yaptı.

KKTC Chartered, Certified ve Yeminli Mali Müşavirler Derneği başkanlığını da yapan Rüstem Tatar, 2005 yılından sonra devlete pek çok konularda danışmanlık yaptı. Rüstem Tatar, 24 Nisan 2021’de vefat etti.