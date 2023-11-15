Rusolu cimnastikçiler, Sarayönü’nü renklendirdi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Kasım 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Rusolu cimnastikçiler, Sarayönü’nü renklendirdi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Rusolu cimnastikçiler, Sarayönü’nü renklendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin 40. kuruluş yıl dönümü sebebi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği 15 Kasım Cumhuriyet Korteji’ne, Ortaokullar arası Cimnastik

Şampiyonası birincisi Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Kız – Erkek cimnastik takımları da katıldılar.


Beden Eğitimi öğretmenleri Nagehan Zekai eşliğinde Sarayönü’nde muhteşem gösteriler sunan Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu cimnastikçilerinin gösterilerini KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da izledi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri cimnastik gösterileriyle Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

 

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Tags:15 Kasım Cumhuriyet KortejiŞht Hüseyin Ruso Ortaokulu cimnastikçileri
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