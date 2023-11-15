Cumhuriyet Bayramı Jiu Jitsu Turnuvası yapıldı

Kartal Belediyesi, ‘100. Yıl Cumhuriyet Bayramı Jiu Jitsu Turnuvası’na ev sahipliği yaptığı organizasyona katılan KKTC Kempo Savunma Sporları Jiu Jitsu Milli takım önemli başarıla elde etti. Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliğinde Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen “100. Yıl Cumhuriyet Bayramı Jiu Jitsu turnuvasındaki müsabakaya 37 spor kulübünden 300’den fazla sporcu katıldı.

Geniş katılım oldu

Turnuvaya İstanbul Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel, Muaytahı Federasyonu jiu jitsu yürütme kurulu organizasyondan sorumlu başkan Fikret Dikmen, Jiu Jitsu Marmara Bölge başkanı Aydın Kaya, Kartal Belediyesi başkan yardımcısı Adem Uçar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Jiu Jitsu WFMC Federasyonu başkanı Mehmet İngenç ile çok sayıda sporsever katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan müsabakalarda 5 tatami (müsabaka alanı) üzerinde karşılaşan farklı yaş ve kategorilerde sporcular kıyasıya mücadele gerçekleştirdi. Profesyonel hakemlerin yönettiği yaklaşık tüm gün süren turnuvada, genç ve minik sporcular kazanmak için ter dökerken müsabakalar nefes kesti.

Türkiye şampiyonluğu geldi

“100. Yıl Cumhuriyet Bayramı Jiu Jitsu Turnuvası’na katılan KKTC Kempo Savunma Sporlar Federasyonu Jiu Jitsu Milli takım sporcularımızdan Alara Berktuğ, U23 kategorisinde rakibi Seval Tekin’i yenerek Newaza gi Türkiye şampiyonu oldu. Vedat Aydın ise Newaza gi Türkiye ikincisi olarak önemli başarılara imza attı. Turnuvada finallerin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim ettiler.