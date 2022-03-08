Rus yatırımcılar rekor seviyede stablecoin satın aldı

Rusların, Ukrayna savaşı yaptırımları açıklandığından beri daha fazla kripto para satın aldığı ortaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta savaşı başlatan askeri operasyonu açıklamasının ardından Batılı devlet ve kuruluşlar birçok yaptırım kararı almıştı.

Bunun üzerine geçen hafta döviz cinsinden yatırımlarını kurtarmak isteyen vatandaşlar Rusya’da farklı şehirlerde banka ve ATM önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Verilere göre bu panik havası kripto para piyasalarına da yansıdı.

Rus yatırımcılar, hızla değer kaybeden rublelerini korumak için bir stablecoin çeşidi olan Tether’e (USDT) yöneldi. Stablecoin, diğer kripto paralara kıyasla büyük çaplı fiyat dalgalanmalarından korunması için değeri ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para çeşidi.

Blok zincir araştırma şirketi Arcane Research’in verilerine göre bir gün içinde yapılan Rus rublesiyle USDT satın alma işlemleri, 28 Şubat’ta rekor kırarak 34,94 milyon dolara fırladı. Bundan önceki günlük işlem rekoru geçen yıl mayısta 34,31 milyon dolardı.

Ayrıca USDT cinsinden yapılan işlem hacminde bu yıl içindeki ortalamaya kıyasla yüzde 519 artış kaydedildi.

Aynı tarihte Rus rublesiyle Bitcoin (BTC) satın alma işlemleriyse 11,44 milyon doları gördü. Haftalık bazda yüzde 214 artışa denk gelen bu işlemler, USDT yatırımlarındaki fırlamanın gerisinde kaldı.

Arcane Research’ten analist Vetle Lundle, “Rus yatırımcılar, küresel yatırımcılara kıyasla kripto piyasasında açık ara daha aktif” dedi.

Rakamları değerlendiren Lundle, “İlginç şekilde stablecoin’le işlem hacmi Rus rublesiyle BTC alma işlemlerinin hacmini geçti. BTC işlem hacmi bariz şekilde artarken, söz konusu eğilim Rus yatırımcıların dolar riskine daha fazla öncelik tanıdığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tether firması, yaptırımları delmek için USDT kullanan kişilerin tespit edilmesi amacıyla işlemlerin yakından takip edildiğini duyurmuştu.

Firmanın 1 Mart’taki açıklamasında, “Uluslararası yaptırımlarla uyuşmayan sıradışı işlemler olup olmadığını tespit etmek için sürekli olarak piyasa takibi yapıyoruz” denmişti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov, 27 Şubat’ta kripto para borsalarının Rus kullanıcıları engellemesini talep etmiş fakat Binance ve Coinbase gibi büyük kripto para borsaları bunu reddetmişti.

Ancak Coinbase, dün yaptığı açıklamada “yaptırımlardan kaçmak için kullanılma ihtimali tespit edilen” Rusya bağlantılı 25 bin hesabın askıya alındığını duyurmuştu.

Bugün itibarıyla 1 dolar yaklaşık 140 Rus rublesi değerinde.