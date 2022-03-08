Ares Spor Kulübü ile TPS arasında anlaşma

Teknoloji anlamında ülkemizin önde gelen firmalarından olan Airtech Ltd ile aynı çatı altında faaliyet gösteren TPS Ltd, ülkemizin başarılı kulüplerinden Ares ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yüzme, bisiklet, koşu ve triatlon branşlarında faaliyet gösteren ve yaptığı organizasyonlarla isminden başarı ile söz ettiren Ares Spor Kulübü’nde lisanslı tüm sporculara TPS Ltd özel kampanya uygulayacak.

Yapılan anlaşmada TPS Limited tarafından ülkemize getirilen Garmin marka saat, nabız bandı, bisiklet aksesuarları, Tacx marka salon antrenman ürünlerinden Ares sporcuları özel indirimli fiyatlar ile faydalanabilecek.

Airtech Ltd.Direktörü Hasan Çerkez ile Ares Spor Kulübü Başkanı Ahmet Özsoy tarafından önceki gün imzalanan anlaşma ile Ares Spor Kulübü bünyesinde lisanslı 75 sporcu özel indirimlerden yararlanabilecek.

Yapılan işbirliği anlaşması imza töreninde Airtech Ltd.Direktörü Hasan Çerkez’e, TPS Limited Direktörü Mustafa Pit ve Airtech Ltd.Genel Müdürü Serkan Alicik de eşlik etti. Ares Spor Kulübü adına ise başkan Ahmet Özsoy ile birlikte kulüp baş antrenörü Hüseyin Arhan ve sporcu olarak Görkem Bulunç sözleşme imza töreninde hazır bulundu.