Rus uzay robotu Fedor, sarhoşlukla suçladığı kozmonotlara hakaret etti

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) uçmuş olan Rus yapımı insansı robot, eski kozmonotlara hakaret ettiği ve onları uzayda içki içmekle suçladığı için Twitter’dan kaldırıldı.

Uzay robotu Fedor (Final Experimental Demonstration Object Research – Son Deneysel Gösteri Nesne Araştırması) ağustosta, 10 gün boyunca UUİ’de görev yapmıştı ancak uzay yürüyüşü yapamadığı kanıtlanınca Dünya’ya geri gönderildi.

Eski Rus başbakan yardımcısı Dimitri Rogozin, uzay istasyonundaki görevinden önce Fedor’un araba sürdüğü, ağırlık kaldırdığı ve silah ateşlediği videoları paylaşmıştı.

Resmi olarak Skybot F-850 diye bilinen insan boyutundaki robot, aktif bir sosyal medya kullanıcısıydı. Ancak, şimdi milletvekili olarak görev yapan eski kozmonotlar Maxim Suraev’e ve Alexander Samokutyayev’e yönelik çok sayıda tweet’in ardından aniden platformdan kaldırıldı.

Fedor’a ait hesap, “Suraev ve Samokutyaev’in aksine robotlar zayıflıklar göstermeye yatkın değil, yörünge istasyonundaki alkol yasağını ihlal etmiyor, saçma sapan konuşmuyorlar, uçuş görevini eksiksiz ve yorum yapmaksızın tamamlıyor ve Devlet Duması’nda yer bulmak için kozmonot teşkilatını terk etmiyor” diye tweet attı.

“İnsanlar hakkında iyi düşünmüyorum” diye ekledi.

Tartışma, Rusya’nın Roskosmos uzay programının eski üyeleriyle şu anda kurumun başkanlığını yürüten Rogozin arasındaki aleni münakaşanın ortasında başladı.

Eski kozmonotlar, Roskosmos’un ABD uzay programının gerisinde kalmasında Rogozin’in de payı olduğunu iddia ederek liderliğini açıkça eleştiriyor.

Fedor’un, Twitter’daki öfke patlamasının hedeflerinden biri olan Suraev, Twitter’da SpaceX aracıyla Rus yapımı bir geminin içini karşılaştıran bir görüntü paylaştı.

Rogozin de Twitter’ı aktif olarak kullanıp çoğunlukla rakiplerine çatıyor. Fedor’un tweet yağmurunun ardındaki kişinin kendisi olduğuna dair spekülasyonlardan sonra, Rogozin kendisinin ya da herhangi bir devlet görevlisinin bununla ilgisi olduğunu reddetti. Daha önce robotun, Twitter’ı kendi başına kullandığını öne sürmüştü.

Gazetecilere, “Bu soru bize sorulmamalı, Fedor’la iletişime geçmeniz ve ona yazmanız gerekiyor” dedi.

The Independent, yorum için Rogozin’in ofisine ulaştı.

Fedor’un Twitter hesabının hedef aldığı diğer eski kozmonot Samokutyaev, bu hafta Rus medyasına yaptığı açıklamada Twitter paylaşımları yüzünden mahkemeye gitmeyi planladığını söyledi.

Rise’a konuşan Samokutyaev, “Hakaret yüzünden öfkeliyim” dedi.