Ermenistan, Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi

Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Gence’de çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.

Sputnik Azerbaycan muhabirinin bildirdiğine göre Ermenistan, Gence ve Mingeçevir kentlerine yönelik füze saldırısı düzenledi.

Hacıyev: Ermenistan, terör ve savaş suçu uygulamalarına devam ediyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politikalar Departmanı Başkanı Hikmet Hacıyev, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Kendisini insani ateşkesin arkasına saklayan Ermenistan silahlı güçleri, terör ve savaş suçu uygulamalarına devam ediyor. Gence ve Mingeçevir füze saldırısı altında. Can ve mal kaybı tespit edilecek.