Rus petrol tankerinde patlama: 10 kişi kurtarıldı

Rus TASS haber ajansına göre, Azak Denizi’nde bulunan Rusya’ya ait “General Hezi Aslanov” petrol tankerinde patlama meydana geldi.

3 kişi kayıp

Gemide bulunan 13 kişilik mürettebattan 10’unun kurtarıldığı ve 3’ünün kurtarılmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre, patlamanın güvenlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle meydana geldiği ve petrol buharının patladığı aktarıldı.

Tankerde petrol sızıntısının olmadığı ifade edilirken, olayın incelendiği kaydedildi.