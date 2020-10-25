Cuties filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller arttı

ABD'nin internet ve dizi film platformu Netflix'in t\u00fcm d\u00fcnyada tart\u0131\u015fma yaratan dizisi Cuties (Minno\u015flar) rekor \u00fcyelik iptali s\u00fcr\u00fcyor. Netflix\u2019in on kat abone kayb\u0131na u\u011frad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\n\u00c7ocuk istismar\u0131 tart\u0131\u015fmas\u0131yla g\u00fcndeme gelen ve T\u00fcrk\u00e7eye\u00a0Minno\u015flar\u00a0olarak \u00e7evrilen Frans\u0131z yap\u0131m\u0131\u00a0Cuties\u00a0isimli film nedeniyle Netflix'e tepkiler dinmiyor. Abonelik analiz sitesi verilerine g\u00f6re, Frans\u0131z yap\u0131m\u0131 Cuties'in (Minno\u015flar) 9 Eyl\u00fcl'de yay\u0131na girmesinin ard\u0131ndan bu zamana kadar, Netflix abonelik iptalleri iptal say\u0131s\u0131n\u0131n 10 kat artt\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\n\u00d6te yandan film \u00e7ocuk istismar\u0131 tart\u0131\u015fmas\u0131yla bir \u00e7ok \u00fclkede oldu\u011fu gibi T\u00fcrkiye'de de kriz neden olmu\u015f, RT\u00dcK konuya el atarak filmin T\u00fcrkiye\u2019de yay\u0131nlanmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemi\u015fti. Twitter'da\u00a0#cancelnetflix (Netflix'ini iptal et)\u00a0etiketiyle d\u00fcnya listesinde g\u00fcndem olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya etkisini g\u00f6stermi\u015fti.\r\n\r\n