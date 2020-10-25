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Cuties filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller arttı

25 Ekim 2020
Cuties





ABD’nin internet ve dizi film platformu Netflix’in tüm dünyada tartışma yaratan dizisi Cuties (Minnoşlar) rekor üyelik iptali sürüyor. Netflix’in on kat abone kaybına uğradığı açıklandı.







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25 Ekim 2020

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