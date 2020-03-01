Türkiye

Rus haber ajansı Sputnik Türkiye’nin Genel Yayın Yönetmeni İstanbul’da tutuklandı

1 Mart 2020

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına alındı. Boztepe, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Öte yandan Ankara’da gözaltına alınan üç Sputnik Türkiye çalışanı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sputnik Türkiye’nin Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, Boztepe hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TCK’nın ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçunu düzenleyen 301. maddesi ile ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçunu düzenleyen 302. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldığını iddia etti.

Simonyan: Türkiye, ne bu?

Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Polis İstanbul’daki ofisimize geldi. Bir çalışanımız daha gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

Evlerine saldırılan üç çalışanın da dün akşamdan beri Ankara’da polisin gözetiminde olduğunu belirten Simonyan, “Türkiye, ne bu?” diye sordu.

 

Boztepe: Polis kibar davrandı, zor kullanmadı

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, gözaltı prosedürleri gereği kendisinin tıbbi muayene için hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

Boztepe, polis memurlarının kendisine karşı çok kibar davrandığını, güç veya zor kullanmadığını ve şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gitmekte olduklarını kaydetti.

Simonyan: Ankara polisi çalışanlarımızın onlarla olmadığını söylüyor

Öte yandan Simonyan, Ankara polisinin Sputnik çalışanlarını tutmadıklarını söylediklerini aktardı.

Simonyan, “Ankara polisi çalışanlarımızın onlarla olmadığını belirtiyor. Bu arada milliyetçilerin evlerine zorla girmeye çalıştığına dair şikayette bulunmak için polise gittikleri dün akşamdan beri üç çalışanımızdan haber alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Serbest bırakıldılar’

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, gözaltına alınan üç çalışan savcıya ifade vermek için Ankara Adalet Sarayı’na götürüldü.

Gözaltına alınan üç Sputnik Türkiye çalışanı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık gözaltına alınan gazetecilerin faaliyetlerinde suç teşkil eden bir unsur olmadığına karar verdi.

Gazetecilerin serbest bırakıldığı bilgisi yakınları tarafından verildi. Sputnik muhabirinin aktardığına göre, serbest bırakılan gazeteciler, Ankara Adalet Sarayı dışında alkışlarla karşılandı.

Sputnik, İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, avukatlar ve polis arasında toplantı

Sputnik Türkiye İstanbul ofisinin Müdürü Maksim Durnev, ajans avukatları, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri, Türk polisleri, Sputnik’in İstanbul ofisinde toplantıya başladı.




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