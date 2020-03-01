Dünya

Koronavirüs: 50’yi aşkın ülkede vaka sayısı 85 bini, ölü sayısı 2900’ü aştı

1 Mart 2020

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün 50’yi aşkın ülkeye yayıldığını, vaka sayısının 85 bin 400’ü, ölü sayısının ise 2900’ü aştığını açıkladı.

Koronavirüs vakalarının ve ölümlerin çoğu Çin‘de. Burada vaka sayısı 80 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 2879 oldu.

En son kaydedilen 35 ölüm arasında iki de doktorun bulunduğu bildirildi. Virüs bulaşanların yüzde 52’sinin iyileştiği duyuruldu.

Çin’in ardından 3.730’e ulaşan vaka sayısı Güney Kore başı çekiyor. Burada şimdiye dek 21 ölüm kayda geçti. En fazla vakanın tespit edildiği Daegu kentinin dezenfekte edilmesi için askerler Cumartesi günü göreve çağrıldı.

Başkent Seul’da, Daeugu kentinde virüsün yayılmasındaki sorumluluklarından dolayı bir tarikat lideri ve 11 üyesi hakkında “cinayet” suçlaması ile soruşturma açılması için savcılığa çağrıda bulunuldu.

Tarikatın lideri Lee Man-hee Mesih olduğunu iddia ediyor. Tarikat üyesi 230 bin kişinin taramadan geçirildiği ve 9 bine yakın kişide koronavirüs belirtileri görüldüğü belirtildi.

Avrupa’da koronavirüs yayılıyor

Avrupa’da koronavirüsün şu ana kadar en yaygın görüldüğü ülke olan İtalya‘da vaka sayısı 1128’e, virusten kaynaklı ölü sayısı ise 29’a ulaştı.

Ülkede özellikle turizm sektörünün krizden olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Birçok ülkenin İtalya’ya yönelik seyahat uyarıları yapmasının ardından turistik rezervasyonların büyük oranda iptal edildiği, bazı bölgelerde iptal oranlarının Mart ayında yüzde 90’a vardığı haberleri geliyor.

İngiltere‘de Pazar günü 12 yeni koronavirüs vakası açıklandı. Böylece toplam vaka sayısı 35’e yükseldi. Bu vakalar arasında daha önce yurtdışına hiç çıkmamış kişiler de bulunuyor.

Fransa‘da virüsün yayılmasını önlemek için kapalı mekanda 5 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikler yasaklandı. Pazar günü itibariyle Fransa’daki vaka sayısı 100’e yükseldi, iki kişi de virus nedeniyle öldü.

Hollanda‘da koronavirüslü hasta sayısı üç gün içinde 11’e yükseldi. Gorinchem’deki Beatrix Hastanesi, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Belçika’da ise koronavirüs teşhisi konan hasta sayısı 2’ye yükseldi.

Washington eyaletinde koronavirüs için OHAL

ABD‘de toplam vaka sayısı 71 olarak açıklandı. California, Oregon ve kuzey batıdaki Washington eyaletinde yurt dışı ile bağlantılı olmayan üç vaka tespit edildi.

Washington’da bir hasta Cumartesi günü virüsten ilk ölüm olarak kayda geçti. Eyalette koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

New York Times gazetesi, Washington’da iki vaka üzerine inceleme yapan araştırma görevlilerinin, koronavirüsün eyalette üç haftadır yayılıyor olması ve 1500’e yakın kişiye bulaşmış olması ihtimalini dile getirdiklerini yazdı.

İran‘da resmi sayılar 978 vaka ve 54 ölü şeklinde güncellendi. Ancak sağlık görevlileri, bu rakamların çok daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

Küresel piyasalar yüzde 11 değer kaybetti

Koronavirus endişesi nedeniyle son bir haftada küresel piyasalar yüzde 11 değer kaybetti.

Bunun 2008 krizi sonrasındaki en büyük değer kaybı olduğu belirtiliyor.

Londra’daki FTSE 100 endeksinde hisselerin değer kaybının 250 milyar doları aştı.

Çin’de virüsün yayılmasına karşı tedbir olarak fabrikaların kapalı olması veya düşük kapasite çalışması nedeniyle, ekonominin önemli göstergelerinden biri olan Satın Alma Menajerleri Endeksi (PMI) son 12 yılın en düşük seviyesine düştü.

NASA’nın uzaydan çektiği fotoğralarda ülkedeki nitrojen oksit seviyesinin büyük ölçüde azaldığı tespit edildi.




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