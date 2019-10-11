Rus Dışişleri: Terörle mücadelenin ve Türkiye’nin güvenliğinin sağlanmasının gerekliliği konusunda şüphemiz yok

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkına ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, terörle mücadele edilmesinin ve Türkiye’nin güvenliğinin sağlanmasının gerekliliği konusunda şüpheleri olmadığını vurguladı.

Rus Dışişleri’nden yapılan yazılı açıklamada, “Terörle mücadele edilmesinin ve Türkiye’nin güvenliğinin sağlanmasının kesinlikle gerekli olduğu konusunda şüphemiz yok ancak egemen Suriye topraklarının bu bölümünde barış ve istikrarın yalnızca hükümet ile Kürtler arasında sonuç odaklı ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog kurulmasıyla sağlanacağına inanıyoruz. Moskova yönetimi, bu diyaloğun başlamasına ve bölge ülkeleri arasında normalleşmeye dönük adımlar atılmasına destek vermeye hazır olduğunu teyit ediyor” dendi.

Suriye-Türkiye sınırında gerilimin son günlerde tehlikeli şekilde tırmandığına dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı, “ABD askeri sınır hattındaki mevzilerinden çekildikten sonra, 9 Ekim’de Türk askerleri Resulayn ve Tel Abyad’a girdi ve sınırın 3-5 kilometre içine ilerledi. Kürt gruplar ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafında ölü ve yaralılar var. Birçoğu evlerini terk etmek zorunda kalan ve daha derindeki noktalara geçen sivillerin öldüğü ve yaralandığı da belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

“Sınır hattındaki silahlı çatışmalar, Fırat’ın doğusunda gerilim ve şiddetin artması çok ciddi bir endişe yaratıyor” diye devam eden Rus Dışişleri, Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrarsızlığın derinleşmesinin ve sivillerin yaralanmasının önüne geçilmesini önemli bulduklarının altını çizdi.

Bu bağlamda bakanlık, tüm taraflara Suriye’nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne tümüyle saygı göstererek azami şekilde itidalli davranma ve atılan adımları titizlikle değerlendirme çağrısı yaptı.