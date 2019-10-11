Türkiye

Barış Pınarı Harekatı’nda 3. gün

11 Ekim 2019

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn’daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 342’ye yükseldi.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn’daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK’ya ait SİHA’ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor. F-16 savaş uçağı tarafından bir doçka mevkii vurularak yok edildi.

Resulayn’daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vuruldu, bölgeden yer yer duman yükseldi.

Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar’dan duyuluyor.

Öte yandan, sınır hattına gönderilen tankların sevkiyatı da devam etti.

11 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Harekatta ilk iki günde Tel Abyad ve Resulayn’da toplam 11 köy terörden arındırıldı.  Tel Abyad’ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn’daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK’lı teröristlerden temizlendi.

342 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini belirterek, ”Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız” dedi.

Bu arada terör örgütü YPK/PKK’nın, Tel Abyad ilçesindeki pususunda Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) 4 savaşçı şehit oldu.

 

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