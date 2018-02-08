Rumlar yeni doğal gaz yatağı keşfetti

Güney Kıbrıs Rum kesimi Enerji Bakanı Yorgo Lakkotrypis, Ada’nın güneybatı açıklarında yürütülen sondaj çalışmasında yeni bir doğalgaz yatağı keşfedildiğini söyledi.

Lefkoşa’da basına açıklama yapan Rum Bakan Yorgo Lakkotrypis, 6’ncı parsel üzerinde yapılan keşifte çok yüksek kalitede doğalgaz tespit edildiğini söyledi.

Bulunan doğalgazın önemli bir bölümünün etan ve metan gazlarından oluştuğunu belirten Rum Bakan Lakkotrypis, normal doğalgazda ise propan ve bütan gazlarının bulunduğuna dikkat çekti.

Rum Bakan Lakkotrypis sondajda rastlanan jeolojik yapının Mısır açıklarında 2015’te keşfedilen ve Akdeniz’in en büyük gaz sahası olarak bilinen “Zohr”a benzediğini söyledi.

Rum bakan yapılan keşfin gelecekte sondajlar için umut verdiğini ifade etti.

Rum bakan keşfedilen doğalgazin miktarinin belirlenmesi konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Söz konusu bölgedeki sondaj çalışmasını İtalyan ve Fransız enerji şirketleri yürütüyor.