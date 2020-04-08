Rumlar Avigan getirtiyor

Rum Yönetimi, koronavirüsü tedavisi gören hastalar için Avigan anti gribal ilacı almak amacıyla 20 ülkenin yer aldığı listeye dâhil edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, yayımladığı resmi basın açıklamasında, Japonya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği nezdinde yetkililerin yaptığı girişimler sonucu Japonya İlaç Konseyi’nin, Japonya’da yetkililerin yürüttüğü klinik çalışmaların bir parçası olacak COVID-19 hastanesinde bulunan 20 hasta için Avigan 200mg ilacının ithalini onayladığını duyurdu.

Duyuru Japonya Dışişleri Bakanı tarafından yapıldı. İlaç 2014 yılında Japonya’da kullanılmak üzere onay almıştı. Avigan Covıd-19 tedavisinde Çin’de test edilmişti.