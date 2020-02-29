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Rum Yönetimi Derinya, Lokmacı, Bostancı ve Lefke sınır kapılarını bir haftalığına kapattı

29 Şubat 2020

Rum Yönetimi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 4 sınır kapısını, bir haftalığına kapattı. Koronavirüse karşı tedbir iddiasıyla kararlaştırılan uygulama bu sabah saat 06.00’da başladı.

Rum tarafı, açık olan sınır kapılarında, yine saat 06.00’dan itibaren sağlık ekipleri görevlendirdi.

4 sınır kapısının kapatılmasıyla, Metehan Sınır Kapısı’nda yoğunluk artarken; Rum sağlık birimleri, kapıya takviye ekipler gönderdi.

Metehan, Ledra Palace, Pirgo, Beyarmudu ve Akyar sınır kapılarından geçişler devam ediyor.




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