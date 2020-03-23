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Rum Yönetim Başkanı Anastasiadis yeni tedbirleri açıkladı

23 Mart 2020

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu akşam halka seslenerek, koronavirüs konusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis açıklamasında tüm insanlığın olduğu gibi benzeri görülmemiş günler yaşadıklarına dikkati çekerek insanlığın gözle görülmeyen bir düşman tarafından tehdit edildiğini belirtti.

Gerçek bir savaş içerisinde bulunduklarını ifade eden Anastasiadis, bu savaşın sadece sığınaklarda kalınması durumunda kazanılabileceğini söyledi.

Anastasiadis alınan tedbirlerin vatandaşların bir bölümünde üzüntüye neden olacağını ayrıca günlük yaşantıyı altüst edeceğini belirtti.

Anastasiadis yarın 18.00’den itibaren 13 Nisan’a kadar devam edecek yeni önlemler çerçevesinde, çalışma alanlarına ulaşma, temel ihtiyaçları giderme, doktor ve eczaneye, ayrıca online işlemin mümkün olmadığı durumlarda bankaya gitme durumları haricinde sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

Anastasiadis, yine yarından itibaren 13 Nisan tarihine kadar parkların, çocuk oyun alanları, barajlar, sahiller, marinalar, gezi alanları, açık spor alanları ve meydanların halka kapatılacağını belirtti.

Anastasiadis, vatandaşların, kilise, cami ve diğer ibadet alanları gibi dini ibadet alanlarına gidişinin de yasaklandığını duyurdu.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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