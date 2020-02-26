Rum Sağlık Bakanı Yoannu “virüsler sınır tanımaz”

Lokmacı kara kapısı karşısındaki Rum kontrol noktasını bu sabah ziyaret ederek Covid-19 (Korona Virüs) için talimatı verilen önlemlerin uygulanmasını yerinde denetleyen Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu “Virüsler sınır tanımaz” dedi.

Rum radyosu ve diğer haber kaynaklarına göre bu noktadaki hareketliliğin yoğun olduğuna dikkat çeken Yoannu bu noktadan geçen kişileri denetlemek üzere ek personel ihtiyacı saptadığını, bu yöndeki önerisini öğle saatlerinde toplanacak bakanlar komitesinde gündeme getireceğini anlattı.

Yoannu geçiş noktasındaki diğer bir sorunun da dil kaynaklı iletişim sorunu olduğunu, 4 dilde bilgilendirme broşürleri bulunuyor olmasına rağmen başka dillerde broşürler de hazırlanabileceğini söyledi.