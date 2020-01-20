Bugün öğle saatlerinde Baf’ta meydana gelen kadın cinayetiyle ilgili Rum polisi her yerde cinayet zanlısını arıyor.

Polis, olay ile ilgili zanlı olarak görülen Suriye uyruklu 42 yaşındaki Hüssein Farouk’u her yerde arıyor.

Suriye uyruklu 7 çocuk annesi olan 31 yaşındaki kadın ayrılma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkemeye başvuran kadın, 42 yaşındaki eşi Suriye uyruklu Hüssein Farouh aleyhine uzaklaştırma kararı çıkarmıştı.

Bugün öğle saatlerinde 31 yaşındaki kadını ziyarete giden Sosyal hizmet görevlisi kadını evde kanlar içerisinde buldu. Olay yerine gelen polis kadının bıçaklanmış olduğunu açıklayarak olayla ile ilgili soruşturma başlattı.

Polis, zanlıyı görenlerin Baf bölge karakoluna +35726806085 numaralı telefondan veya halka açık şikayet hattı olan 1460 numaralı hattan ulaşabileceklerini duyurdu.

Çeviri: Voice Türkçe Haberler

Kaynak: Cyprus Police News