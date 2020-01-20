Bağımsızlık İttifakı’ndan Borrell’in açıklamasına eleştiri

Bağımsızlık ittifakı 33 Örgüt Konsey Başkanı Hasan Yılmazışık, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini “diyalog ve iyi niyetli adımlara ters yönde üzücü bir gelişme” olduğuna ilişkin açıklamasını üzücü bulduklarını kaydetti.

Yılmazışık yaptığı yazılı açıklamada, açıklamaları protesto ederek, adresin Türkiye değil Kıbrıs Rumları olması gerektiğini vurguladı ve AB’yi bu konuda uyardıklarını söyledi.

Josep Borrell’in açıklamasının adresinin,Doğu Akdeniz’de hidrokarbon sondajında bulunmakla temsil etme yetkisi olmadığı halde Kıbrıs ve Kıbrıs Türkleri adına 3. ülkeler ile ittifak kurmakta ve haklarını resmen gaspetmekte olan Kıbrıslı Rumlar olduğu görüşünü dile getiren Yılmazışık, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Rumları bu amaçla Kıbrıs adına girişimde bulunmakla yalnız Kıbrıs Türklerinin değil, Garantör ülke Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasındaki “İmtiyazlı Haklarını” gaspetmekte olduğunu Türkiye dikkate almalı ve buna izin vermeyeceğini ilan etmelidir.

AB’nin Kıbrıs Rumlarını 1960 Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti’nin tek sahibi ve idaresi olarak kabul etmesi ve tanıması, AB ilke ve kriterleri ile 1960 Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti Anayasası’na ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarına aykırıdır.”