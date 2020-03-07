Güney KıbrısKıbrıs

Rum polisi 200 kilodan fazla patlayıcı ele geçirdi

7 Mart 2020

Rum polisinin, gerçekleştirdiği bir operasyon sonucunda, 225 kilo patlayıcı madde ele geçirdiği haber verildi.

Polisin, yurt dışından hava yoluyla Güney Kıbrıs’a içerisinde patlayıcı madde olan koliler gönderildiği ihbarını almasının ardından yaptığı operasyonda, patlayıcıları ele geçirdiğini yazan Alithia, polisin bir paket/koli teslim ofisinin deposunda, içerisinde havai fişek ve patlangaçların olduğu 9 koli ele geçirdiğini kaydetti.

Her biri 30 kilo olan 9 koli içerisinde 8 bin patlangaç ve 2 bin havai fişek bulunduğunu belirten gazete, konuyla ilgili olarak yaşları 20 ile 30 arasında 3 kişinin tutuklandığını ekledi.

Politis ise patlayıcıların 250 kilo olduğunu ve Polonya’dan Güney Kıbrıs’a getirildiğini yazdı.

PİLE’DE BİR RUM’UN ARACINDA TÜRK MENŞELİ PATLANGAÇ İDDİASI

Öte yandan Politis, aynı haberinin içerisinde, geçtiğimiz perşembe akşamı Pile’de, 45 yaşındaki Limasol sakini bir Rum’un kullandığı aracın kontrol amaçlı olarak durdurulmasının ardından, araçta “Torpil” türü 400 adet Türk menşeli patlangaç ele geçirildiğini öne sürdü.

Patlangaçlara el konduğunu yazan gazete, 45 yaşındaki Rum’un ise Oroklini Polis Karakolu’na götürülüp aleyhinde dava okunduğunu ve daha sonra mahkemeye çağrılacağını ekledi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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