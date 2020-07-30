Güney Kıbrıs

Rum hükümeti Barbaros gemisiyle ilgili girişimlerde bulunuyor

30 Temmuz 2020

Rum Hükümeti Sözcü Vekili Panayotis Sendonas, “Barbaros Hayreddin Paşa” gemisinin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomi Bölgesi”ne gönderilmesiyle oluşan “yeni Türk tahrikleri” ile ilgili farklı düzeylerde girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Rum Başkanlık Sarayı’nda açıklama yapan Sendonas, Barbaros gemisinin gönderilmesinin Türkiye’nin niyetlerinin göstergesi olduğunu ve Türkiye’nin bunu yaparak, bölgede halihazırda gergin olan ortamı daha da ağırlaştırdığını, bunun yanı sıra “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini” iddia etti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptığını belirten Sendonas, konuyla ilgili AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi Başkanlığı ile iletişime geçildiğini kaydetti.

Yunan kıta sahanlığı ile sözde Rum “MEB”indeki durumla ilgili farklı tepkilerin düşündürücü olduğunu belirten Sendonas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu sebepten ötürü, yaptığı tüm temaslarında AB’nin “Türk tehditlerine” karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladığını; çünkü bu “tehditlerin” AB’ye de yönelik olduğunu söyledi.

 

 


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