Rum Eğitim Bakanlığı: Atatürk sayfasını yırtın!

Rum Eğitim Bakanlığı, “Oxford Discover Futures 3, Workbook” isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce, Atatürk’ün kahramanlığından söz eden 36’ncı sayfanın yırtılmasını istedi.

Bakanlığın, orta eğitim öğretmenlerine elektronik ortamda yolladığı genelgede “acil” vurgusu yaptığı kaydedildi.

Sigmalive’e göre öğretmenlere gönderilen genelgede “yırtılması” talimatı verilen sayfada “Türkiye’nin En Büyük Kahramanı” başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusu işleniyor.

Oxford Yayınları’ndan olup, İngilizce dersinde kullanılan kitapta yırtılması istenen bölümde “sanat dünyası kahramanları” olarak da “Frida Khalo” ve “Diego Rivera” yer alıyor.

Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden, “yırtılması” talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas Sigmalive’e aracılığıyla Rum Eğitim Bakanından izahat istedi.

“Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığı’nda yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz” diyen Hacisavvas “Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim” ifadesini kullandı.