Türkiye

Ruhani’den Erdoğan’a çağrı: ABD’nin küstah eylemlerine birlikte karşı koyalım

4 Ocak 2020

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Ankara’ya ABD’nin küstah eylemlerine karşı birlikte mücadele etme teklifinde bulunduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından yapılan diplomatik temaslar sürüyor.

Bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani, Erdoğan’a, ‘ABD’nin küstah eylemlerine birlikte karşı koyma’ çağrısında bulundu. Ruhani Erdoğan’a hitaben, “Saldırgan bir eyleme karşı sessizliğimiz, daha saldırgan eylemlere girişmek için daha fazla gözdağı verilmesine neden olabilir” dedi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Akar: Kıbrıs bizim milli meselemizdir

4 Ocak 2020

Türkiye’de enflasyon 2019’da %11,84 oldu

3 Ocak 2020

Beyaz Saray: Trump, Erdoğan’ı dış müdahalenin Libya’daki durumu karmaşık hale getireceği konusunda uyardı

2 Ocak 2020
Türk Akım - Turk Stream

Putin, TürkAkım projesi için Türkiye’ye geliyor

2 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı