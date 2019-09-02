RTÜK yönetmeliği devreye girdi: Netflix yarın açıklama yapacak
İnternet üzerinden yapılan yayınlara RTÜK denetimi yolunu açan ve bu yayın platformlarına lisans alma zorunluluğu getiren yönetmelik tüm maddeleriyle yürürlüğe girdi. 3 aylık lisans ücretleri belli olurken, Netflix’in de yarın açıklama yapacağı öğrenildi.
AÇIKLAMA YAPACAK
Bugün itibariyle de sözkonusu lisanslar için başvuru tarihi geride kalmış oldu. Konuyla ilgili olarak henüz RTÜK’ten resmi bir açıklama yapılmazken, Netflix başta olmak üzere hangi yayın platformlarının lisans başvurusu işlemlerini yaptığı da netlik kazanmadı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre, Netflix’in Türkiye’deki geleceğiyle ilgili olarak bizzat Netflix’in yarın (3 Eylül Salı günü) bir açıklama yapacağı öğrenildi.
3 AYLIK LİSANS ÜCRETİ DE BELİRLENDİ
Yine RTÜK’ün 26 Ağustos’ta duyurduğu “Yayın Lisans Ücreti ve Yayın İletim Yetkilendirme Ücreti” ile ilgili duyuruya göre internet ortamından yayın lisans başvurularında 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretinin peşin olarak ödenmesi halinde üç ay süresince yayınlara devam edilebilecek.
YÖNETMELİKTE NELER VARDI?
İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti ise yıllık 100 bin TL olarak uygulanacak. Yönetmelik gereği yıllık gelirlerinin binde 5’ini de her yıl RTÜK’e verecek olan yayıncı kuruluşlar, RTÜK’ün uygun bulmadığı içerikleri de kataloglarından çıkarmak durumunda kalacak.
Bu yayın platformları ayrcıa koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmekle de sorumlu olacak.