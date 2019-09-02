Eski Pentagon Şefi Work: Yapay zeka nükleer savaşı kışkırtabilir

Eski ABD Savunma Bakanı Robert Work, yapay zekanın nükleer saldırı kararını alma sürecine katılımının, yapay zekanın askeri sistemler tarafından kullanılmasını son derece tehlikeli yaptığını belirtti.

Work, Breaking Defense için kaleme aldığı yazıda, füzelerin belirli parametreler ve göstergelere göre fırlatılması nedeniyle yapay zeka sistemlerinin nükleer silah kontrolünde yer almaması gerektiğini savundu.

Bazı durumlarda, yapay zekanın tehlikeli olmayan faktörleri tehdit arz eden faktörler olarak değerlendirebileceğini anlatan Work, bunun endişe verici olduğunu kaydetti.

Örnek olarak Rus Perimetr sistemi gösterilen yazıda, bu sistemin depremi nükleer patlama olarak algılayabileceği ve karargaha başvurabileceği, yanıt almaması durumunda da kıtalararası balistik füze fırlatabileceği iddia edildi.

Ayrıca yapay zeka, nükleer silah kontrolüne doğrudan katılmasa dahi feci sonuçlara yol açabileceği ifade edilirken örnek olarak, yapay zekanın istihbarat analizinde ve erken uyarı sistemlerinde kullanılması gösterildi.

Work, “Hayal edin ki, Çin komuta merkezindeki yapay zeka sistemi, acil verileri analiz ederek ABD’nin Çin’e saldırmayı düşündüğünü duyuruyor ve önleyici saldırı tavsiye ediyor” diye yazdı.

Diğer yandan yapay zekanın askerlere yarar da sağlayabileceğini kaydeden Work, ama kullanımının kısıtlanması gerektiğini ve “felaket senaryosuna” yol açabileceği için nükleer silahı kapsamaması gerektiğini savundu.