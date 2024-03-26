Royal Woods İngilizce Eğitim Merkezi, Birleşik Krallık'ta Öğrencilerin İlgi Odağı Oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Eğitim

Royal Woods İngilizce Eğitim Merkezi, Birleşik Krallık’ta Öğrencilerin İlgi Odağı Oldu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Royal Woods İngilizce Eğitim Merkezi, Birleşik Krallık'ta Öğrencilerin İlgi Odağı Oldu

Londra’daki Westminster Üniversitesinde  İngilizce eğitim programlarını tanıtan Royal Woods, özel olarak tasarlanmış programlarıyla öğrencilerden büyük ilgi gördü. Programlar, öğrencilerin ihtiyaçlarını titizlikle belirleyerek başarılı bir şekilde tasarlandı ve öğrenci kayıtları başarıyla gerçekleştirildi.

Kurum direktörü Şifa Ergezen, KKTC’nin uluslararası alandaki prestijini artırmak ve ülkemizi dünya çapında daha görünür hale getirmek için önemli bir adım attıklarını dile getirdi. Ayrıca, uluslararası öğrencilerin kaliteli eğitim imkanlarına erişimini kolaylaştırarak ülkemizin yabancı dil eğitimi alanındaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.


Royal Woods Birleşik Krallık’ta Şube Açma Sürecini Başlatıyor!!

Ergezen, Birleşik Krallık’ın eğitim kalitesi ve öğrenci dostu şehirleriyle tanınması nedeniyle şube açma sürecini başlatacaklarını  ve böylece öğrencilere İngiltere’de eğitim alma fırsatı sunarak kurumun uluslararası alandaki varlığını güçlendirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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Tags:Royal Woods İngilizce Eğitim Merkezi
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