MüzikSanat

Roxette grubunun solisti Marie Fredriksson 61 yaşında hayatını kaybetti

10 Aralık 2019
Roxette grubunun solisti Marie Fredriksson
Roxette toplam albüm satışları dünya çapında 80 milyonun üzerinde

1990’lı yıllarda dünya çapında üne kavuşan İsveçli Roxette grubunun solisti Marie Fredriksson, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Fredriksson’ın müzisyen Per Gessle ile birlikte kurduğu Roxette grubu, The Look, Joyride ve It Must Have Been Love gibi hit şarkılarıyla tanınıyor.

Fredriksson’un menajeri yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcının 17 yıldır kanserle mücadele ettiği belirtildi.

Gessle da, “40 yılı aşkın bir süredir hayatımda olan çok iyi bir dostumu kaybettim. Hiçbirşey eskisi gibi olmayacak” dedi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Girne Belediyesi Oda Orkestrası konser verecek

9 Aralık 2019

FODER’den önemli bir uluslararası başarı

6 Aralık 2019

Kıbrıs fotoğrafının nabzı bu sergide atacak

5 Aralık 2019

Alkışlar genç piyanistlere

3 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı