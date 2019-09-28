Dünya

Roma’da turistlere ‘iki tabak makarna ve su için 2700 TL hesap’

28 Eylül 2019
Japon turistin Facebook sayfasında yayımladığı fatura ve tepki çeken restoran

İtalya’nın başkenti Roma’da iki turiste iddiaya göre iki tabak makarna ve bir su için yaklaşık 430 Euro hesap çıkaran restorana tepkiler büyüyor. Restoran cezalandırılabilir.

4 Eylül’de Roma’nın merkezindeki Antico Caffe di Marte’de öğle yemeği yiyen iki Japon turist, kendilerine çıkarılan 429,80 Euro’luk (yaklaşık 2700 TL) faturayı internette yayımladı. Faturada 349,80 Euro hesap ve 80 Euro bahşiş yazdığı görülüyor.

Turistler, bu hesabın iki tabak deniz ürünlü makarna ve su için çıkarıldığını iddia ediyor.

İnternette yapılan yorumlardan, daha ziyade yabancı turistlerin gittiği ve yemek kalitesi üstün olmayan bir restoran olduğu anlaşılan Antico Caffe di Marte, bu yüklü hesap sonrası sosyal medyada tepki yağmuruyla karşılaştı.

Özellikle İtalyanlar restoranı, “İtalya’nın adını kötüye çıkardığı” ve önemli bir geçim kaynağı olan turizme zarar verebileceği gerekçesiyle eleştirdi.

Etiketler

İlgili Makaleler

İngiltere Başbakanı hakkında cezai soruşturma açılıp açılamayacağı incelenecek

28 Eylül 2019

ABD Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Ukrayna’yla ilgili belgeleri istedi

28 Eylül 2019

Afganistan’da halk sandık başında

28 Eylül 2019

Malezya Başbakanı: Dünyadaki savaşların çoğu İsrail’in kuruluşuyla bağlantılı

28 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı