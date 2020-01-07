Rolandis moratoryum öneriyor

Eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis, doğal gaz konusunda moratoryum öneriyor.

Cyprus Mail’de Elias Hazou ‘nun haberine göre, Rolandis, “Bölgedeki durum artık kolay değil” diyor. Bu noktada, Kıbrıs’ta siyasi bir anlaşmanın olanaksız olmasa da, son derece zorlaştığını belirterek, “Bayan Lute iki yıldır geliyor ve gidiyor ve müzakerelerin referans şartlarını bile kabul edemedik. Görünüm korkunç” ifadesini kullanıyor.

Rolandis, her şeye rağmen, müzakerelerin devam etmesi ve bir şekilde ilerleme kaydedilmesinin, en azından Ankara’nın Güney Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesi hakkındaki iddialarını etkisiz hale getireceğini düşünüyor.

Ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümünün, adadaki anlaşmazlığı hidrokarbonlar üzerinde de otomatik olarak çözeceğini, çünkü konunun federal hükümet tarafından ele alınması konusunda anlaşmaya varılmış olunduğunu not ediyor.

Ancak, Güney Kıbrıs’ın, Türkiye adanın sularındaki keşif faaliyetlerini durdurmadıkça, müzakerelere devam etmeyeceği konusundaki kararlılığının buna engel olduğunu da vurguluyor.

Rolandis bu noktada, yıllar önce iki Kıbrıslı Türk lider Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı tarafından da kabul edildiğini söylediği moratoryum önerisini tekrarlıyor.

Yani, Güney Kıbrıs ve Türkiye’nin doğal gaz arama faaliyetlerine bir yıl ara vermelerinin, adadaki politikacılara çözüm için büyük bir motivasyon kazandıracağını ve nefes alma fırsatı yaratacağını söylüyor.

Bunun başarılamaması halinde, Türkiye’nin sondajları durdurması için hiçbir neden görmediğini, aksine Ankara’nın daha da cesur bir şekilde hareket edeceğini tahmin ettiğini belirtiyor ve “Onları kim durduracak?” diyor.