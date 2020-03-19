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Rogers: Sadece KKTC vatandaşları ülkeye giriş yapabilecek

19 Mart 2020
Jale Refik Rogers
Jale Refik Rogers

HP milletvekili Jale Refik Rogers sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bugün 14:00 itibariyle “ülke giriş noktalarının KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır” dedi

Rogers’in paylaşımı şöyle;

“Bugün 14:00 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır.

1 Nisan 2020 saat 00:00’a kadar ülkemize giriş yapacak tüm KKTC vatandaşları KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca zorunlu gözlem ve izolasyon işlemine tabi tutulacaklardır. Kamuoyuna duyurulur.”




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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