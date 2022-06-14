Rogers: Sağlık Bakanlığının odağı diğer hastalıklar ve genel sağlık hizmetlerine yönelmeli

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, “Pandemi Bitiyor Ama Sağlıkta Sorunlar Dağ Gibi Karşımızda Duruyor” konulu konuşmasında son yıllarda tüm enerji ve kaynağın pandemiye yöneldiğini ancak artık Sağlık Bakanlığının odağının diğer hastalıklara ve genel sağlık hizmetlerine yönelmesi gerektiğini belirtti.

Acil Durum Hastanesi’nde sadece 1-2 hasta kalması nedeniyle artık farklı amaçlarda hizmet verebileceğine işaret eden Rogers, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden bu hastaneye bazı birimlerin geçmekte olduğuna dair bilgi aldığını, bunun nasıl bir plan ve program çerçevesinde yapılıyor olduğunu sordu.

Rogers, acil serviste yaşanan sıkıntıların önemine de değindi ve acilde verilen hizmetlerde aksamalar olduğuna dikkat çekerek, acil tıp uzmanı eksikliği olduğunu, mevcut hekimlerin ise tükenmişlik sendromu ile mücadele ettiklerini kaydetti.

Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası’nın bir an önce güncellenmesi gerektiğini, bu yasanın çağı yakalamasının elzem olduğunu söyleyen Rogers, Sağlık Bakanlığının Meclis’e getirmesi gereken ilk yasanın bu olması gerektiğine inandığını ifade etti.

Rogers, hastanelerde taşeron şirketler aracılığıyla yapılan istihdamlara da değinerek, bu taşeron şirketlerde sıkıntılar yaşanmaya başlandığını, bir taşeron firmaya bağlı 83 kişinin maaşlarını alamadığını öne sürdü ve Sağlık Bakanlığının buna dair planlarını sordu.

Sağlık Bakanlığının deniz suyu ile ilgili analizleri hakkında da bilgi almak isteyen Rogers, nisan ayında yapılan testler sonucunda bazı noktalarda yüksek sonuçlar çıktığını ancak bir ay sonra yapılan testlerde sorunlu noktalar yerine farklı bölgelerde test yapıldığını belirtti ve neden aynı yerlere tetkik yapmaktan kaçınıldığını sordu.

-Altuğra: “Üroloji servisi tamamen Acil Durum Hastanesi’ne taşındı. Diğer servisler de altyapılarının hazırlanmasının ardından, değerlendirilip taşınacak”

Rogers’ın sorularına yanıt veren Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Rogers’ın tespitlerinin farkında olduklarını ifade ederek, katkıları için teşekkür etti.

Acil Durum Hastanesi’nin pandemi ve acil durum için ayrılan bölümleri dışında diğer hizmetleri de vermeye başlayacağını belirten Altuğra, ilk olarak üroloji servisinin taşındığını, ileriki zamanlarda da diğer servislerin altyapı ve personel durumuna göre taşınacağını, çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Nalbantoğlu’nun mevcut nüfusa yetişmediğini, Acil Durum Hastanesi’nin bu noktada devlet yükünün azaltılması yönünde önemli bir görevi olacağını söyleyen Altuğra, acil servislerde problemlere de değinerek, hekim kadrolarında eksiklikler olduğunu, personel istihdam etme yetkilerini kullanırken hekimlere öncelik vereceklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı altında yasa çalışmalarının yoğun bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Altuğra, taşeron firmalarla ilgili yaşanan sıkıntıları da doğrulayarak, bu şirketlerle görüşme ve bir daha hizmet almama gibi tedbirlerin gündemde olduğunu ifade etti.

Bir önceki Meclis oturumunda Milletvekili Filiz Besim’in geçen yıllarda yanan kalp damar cerrahisi anjiyo bölümüyle ilgili sorularına da yanıt veren Sağlık Bakanı Altuğra, tamiratı için ihaleyi kazanan şirketin döviz artışından dolayı ihaleden geri çekilmek durumunda kaldığını, tekrardan keşif bedelinin belirlenmesiyle yeni bir ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Yanan anjiyo cihazının ise, tamir edildiğini ve çalışıyor durumda olduğunu kaydeden Altuğra, Acil Durum Hastanesi’nde donanımlı bir anjiyo cihazı daha olduğunu, bu konuda bir mağduriyet yaşanmadığını vurguladı.

Altuğra, polikliniklerdeki sıkıntıların, teşkilat yasalarının güncellenmesiyle düzeleceğini, bunun yanında 500 yataklı hastanenin temelleri atılacağını, hemen ardından ise Girne Hastanesi için keşif bedelinin belirlenip, ihaleye çıkılacağını dile getirdi.