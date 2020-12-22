Rogers: Halkın Partisi’ne laf söylemek samimiyetle bağdaşmaz

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, mecliste istifası kabul edilmeyen Hüseyin Özgürgün’ün Halkın Partisi’ne yönelik yaptığı eleştirilerle ilgili açıklamada bulundu. Rogers, dokunulmazlığın kaldırılmasının birisini suçlu ilan etmek olmadığını söyleyerek, “Eğer sayın vekil bu kadar eminse, hemen ülkeye geri dönüp yargı sürecinin önünü açmalı ve aklanmalıdır. Bunu yapmayıp uzaktan Halkın Partisi’ne laf söylemek samimiyetle bağdaşmaz” dedi. Bir vekilin dokunulmazlığının ne şartlarda kaldırılabileceği Meclis İç tüzüğünün 128-130 sayılı maddelerinde düzenlenmiştir. Başsavcılıktan gelen talep doğrultusunda Sayın Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili bir komite oluşturulmuş ve komitedeki vekiller Başsavcılık ve Polisten sunulan evrakları inceleyip değerlendirmelerini yapmıştır.

Dokunulmazlık Komitesi iki noktada değerlendirme yapabilir: 1. İsnatın (suçun) ciddiliği 2. Dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı Bu iki noktada komite değerlendirmesini yapıp dokunulmazlığın kalkması yönünde bir karar vermiş ve gerekçeleri içeren bir rapor hazırlayıp bunu genel kurula sunmuştur. Genel kurulda raporun sunulması ile yapılan oylamada ise dokunulmazlığın kalkması yönünde bir karar çıkmıştır.

Hal böyle iken sayın vekil dokunulmazlığının kalkmasını bir kişi veya bir siyasi parti yüzünden olmuş gibi göstermeye çalışması kabul edilebilir bir şey değildir.