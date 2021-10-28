Rogers: Halkın Partisi, topluma olan sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyor

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers , akaryakıta ve tüp gaza yapılan zamlara işaret ederek, geçim sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını ancak ülkenin gerçek sorunlarıyla ilgilenecek bir hükümetin olmadığını savundu.

Rogers, Halkın Partisi olarak topluma olan sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Rogers, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis’teki iradenin kısa zamanda yenilenmesi gerektiğini kaydeden Rogers, “Karşımızda üç maymunu oynayan bir hükümet var. Muhalefet olarak ne söylersek söyleyelim kendi bildiği gibi ilerlemeye devam ediyorlar. Herhangi bir öneri veya eleştiriyi dikkate alan yok” ifadelerini kullandı.

“Biz Halkın Partisi olarak topluma olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz” diyen Jale Refik Rogers, şöyle devam etti:

“Dikkat çekmek isterim ki; geçen hafta geçirilen Tarım Sigorta Fonu ve Muhaceret affı yasaları muhalefetin desteği olduğu için geçebildi. Özellikle Muhaceret affı, Halkın Partisi’nin desteğiyle geçti. Pandemi sürecinde işten çıkarmalarla kaçağa düşen çok işçi var ve ülkede iş gücü anlamında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Özel sektörün çalıştıracak işçi bulamadığı bir dönemden geçiyoruz. Ülkedeki iş gücü politikasının aflarla yönetilmesini doğru bulmuyoruz. Ancak, mevcut durumun toparlanabilmesi ve ülkede çalışan kişilerin kayıt altına alınmasının önünü açmak istedik.”

Çalışma Bakanlığı tarafından yasalarda yapılması gereken güncellemeler olduğunu ifade eden HP Milletvekili Rogers, “Hükümette olduğumuz ve İçişleri Bakanlığı’nın bizde olduğu dönemde kayıtlı yaşamla ilgili düzenlemeler yaptık. Ancak Çalışma Bakanlığı bacağında yapılması gerekenler hala daha tamamlanmış değil. Bu yönde bir niyet de görmedik. Geldiğimiz noktada Muhaceret affı özel sektörün önünü açmak için önemliydi, bu yüzden destek verdik” şeklinde konuştu.

“DEVLETİN BÖYLE YÖNETİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Çiftçilerin ekimlerinin başlayacağı bir döneme girildiğine, katkıya ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Jale Refik Rogers, bunun önünü açabilmek için de tüm muhalefet partileri olarak Tarım Sigorta Fonu Yasası’na destek verdiklerini kaydetti. Rogers şunları belirtti:

“Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde olan başka yasalar da vardı. Örneğin kan bankalarının yasal altyapısını oluşturan Kan ve Kan Ürünleri Yasası’nı, Evlilik Dışı Çocuklar Yasası’nı komitede oylanmasına rağmen tekrar Genel Kurul’a göndermediler. Hükümet kendine güvenmediği için istifasından sonra sadece toplumda bir baskı unsuru olan yasaları Genel Kurul’a gönderdi. Sesi yüksek çıkanı dikkate aldılar. Devletin böyle yönetilmesi kabul edilebilir değildir.”

Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde görev yaptığı bakanlıklarda halka dokunan, hayatını kolaylaştıran değişiklikler yapmaya çalıştığını anlatan Jale Refik Rogers, kimsenin elinde sihirli bir değnek olmadığını ancak değişim için vizyon ve liyakat sahibi insanların doğru yerlere gelmesinin şart olduğunu ifade etti.

“HALK GÜCÜN KENDİNDE OLDUĞUNU BİLMELİ, DEĞİŞİM İÇİN DURUŞ SERGİLEMELİYİZ”

Şikayet edilen düzenin değişmesi için gücün halkta olduğunu ifade eden Rogers, içinde bulundukları hükümetlerde HP’ye bağlı üç bakanlıkta halkın hayatını kolaylaştıracak icraatlar yapmaya çalıştıklarını belirtti ve şu örnekleri verdi:

“Örneğin İçişleri Bakanlığı’na bağlı Tapu Dairesi çok karışık ve kişilerin gitmeye çekindiği yerlerden biri. Tapu Dairesi’nde yapacağınız işleri bulunduğunuz şehirden yapabilmenizin önünü açtık. Kimlik ve pasaport işlemlerinin yapılabilmesi için Yeni Erenköy gibi merkezden uzak bölgelerde bucak hizmetleri açıldı. Ulaştırma Bakanlığı, seyrüsefer ödemelerinin online ödenmesini hayata geçirdi, Araç Kayıt Dairesi’ne gidilmesine gerek kalmadı.”

“Bu ülkede her şeyin bir günde değişmesini bekleyemeyiz. Kimsenin elinde sihirli bir değnek yok ama vizyon önemlidir” diyen Rogers, “Maliyeciyi alıp eğitim bakanı yaparsak, eğitimciyi alıp tarım bakanı yaparsak bir şeyin değişmesini tabii ki bekleyemeyiz. Eğer bir şeyin değişmesini istiyorsak toplum olarak hep beraber bu değişim için duruş sergilememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“HALKA ŞEFFAF BİR AÇIKLAMA YAPILMALI”

Mevcut hükümetin şeffaflıktan uzak, kendi yandaşlarının talepleri doğrultusunda hareket ettiğini öne süren Jale Refk Rogers, Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde paydaşların görüşleri alınarak, tamamlanan İmar Planı üzerinden örnek verdi. Rogers şu ifadeleri kullandı:

“Bizim hükümette olduğumuz dönemde tamamlayıp Birleşik Kurul’dan geçirdiğimiz İmar Planı, paydaşlar tarafından kabul görürken, o dönemin Başbakanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmamıştı. Yine o dönem Genel Sekreter olan Ersan Saner, ‘Daha iyi bir plan benim cebimdedir’ derken gördük ki, şehir planlamadaki işin uzmanlarıyla hiçbir şekilde konuşmadan, onları sürecin dışında bırakarak, yandaşlarının istediği değişikliklerin yapılması için çalışıldı ve Birleşik Kurul’da onaylandı. Bu durum, Şehir Plancıları Odası ve Kıbrıs Türk Mimar-Mühendisler Odaları Birliği’nin tepkilerine neden oldu. Sürdürülebilir bir imar planından çok, belli çevrelerin talepleri doğrultusunda değişikliklerin yapıldığı bir plan olduğu söyleniyor. Halka sunulmadığı için de kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Halka şeffaf bir açıklama yapılmalıdır.”

“EĞER PARTİ DEVLETİ DEĞİL HUKUK DEVLETİYSEK BİR PARTİNİN KURULTAYI ÜLKE GELECEĞİNİ ETKİLEMEMELİ”

“Hiçbir partinin kurultayı bir ülkenin yönetilmesinin önüne geçmemeli, ülkenin geleceğini etkilememeli. Eğer biz parti devleti değil de hukuk devletiysek bu tür konular parti içinde çözülmeli” diyen Rogers, ülke yönetiminin, UBP kurultayına kilitlenmiş olmasını eleştirdi.

UBP kurultayının ülkeyi yönetmenin önüne geçtiğini savunan Rogers, “Hükümet, pandemi ve ekonomiye ilişkin sıkıntılarla boğuşan halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen, 40 yılın en kötü hükümetine dönüştü” iddiasında bulundu.

Hükümet istifa etmesine rağmen bütün ülkenin UBP kurultayına endekslendiğini, tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı’nın bile ‘Ben UBP kurultayını bekleyeceğim. Kazanan adaya hükümet kurma yetkisi vereceğim’ dediğini dile getiren Rogers, kaosun devam ettiğini ve ülkeyi çalkantılı bir sürecin beklediğini ileri sürdü.