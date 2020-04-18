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Rogers: Genetik Laboratuvarı çalışanları salgınla mücadelenin bilinmeyen kahramanlarıdır

18 Nisan 2020

HP Milletvekili Jale Refik Rogers sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  koronavirüsle mücadelede “Bu salgının bilinmeyen kahramanlarından bazıları” olarak nitelendirdiği Genetik Laboratuvarı ve çalışanlarının önemine vurgu yaptı. Rogers, “Ben genetik laboratuvarının kuruluşundan 2018’de vekil seçilene kadar o merkezde hizmet verdim. Domuz gribi salgını zamanı, bu büyüklükte bir salgın olmamasına rağmen, gece gündüz nasıl çalışmıştık çok iyi hatırlarım. Şu an test sayıları da kamuoyu baskısı da çok daha yüksek. O yüzden bu laboratuvarda çalışanların yaşadıkları stresi, baskı altında güvenilir sonuç vermenin sorumluluğunun ağırlığını çok iyi tahmin edebiliyorum.” dedi.

Rogers ayrıca “Yeni çıkan dedikodular bu laboratuvarın cihazlarının eski, paslı olduğu ve test sonuçlarının güvenilir olmadığı yönündedir. Halbuki sonuç vermek için kullanılan cihazların hepsi yenidir, hiçbiri bir-iki seneden fazla kullanılmış değildir. Çalışanları bu şekilde zan altında bırakan ve büyük özveri ile çalışan bu ekibin motivasyonunu düşüren bu dedikodulara artık bir son verilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın vakit kaybetmeden bu konu ile ilgili halka bilgilendirme yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum.” diyerek Sağlık Bakanlığı göreve çağırdı.

 

İşte o açıklama

 

Koronavirüs salgını ile ilgili gece gündüz çalışan birçok kişi var. Çoğunun sosyal medyaya bakmaya vakti bile yok çünkü aktif olarak sahada hizmet veriyorlar. Lefkoşa’daki Genetik Laboratuvarı çalışanları da bu salgının bilinmeyen kahramanlarından bazıları. Her kriz anında gecenin 1’i 4’ü demeden test sonuçları veriyorlar ve bu sonuçlara göre temaslı takip ekibi araştırmalarına başlıyor. Ben genetik laboratuvarının kuruluşundan 2018’de vekil seçilene kadar o merkezde hizmet verdim. Domuz gribi salgını zamanı, bu büyüklükte bir salgın olmamasına rağmen, gece gündüz nasıl çalışmıştık çok iyi hatırlarım. Şu an test sayıları da kamuoyu baskısı da çok daha yüksek. O yüzden bu laboratuvarda çalışanların yaşadıkları stresi, baskı altında güvenilir sonuç vermenin sorumluluğunun ağırlığını çok iyi tahmin edebiliyorum.

Bu ülkede son 10 yıldır yapılan tüm viral Hepatit ve HIV moleküler testlerinin ve üst solunum yolu enfeksiyon paneli gibi moleküler çalışmaların en az yüzde 80’ini çalışan bu laboratuvar moleküler tanıda dünyada kabul görmüş otomatik sistemlerle çalışıp sonuç vermektedir. Verdikleri güvenilir viral genetik ve kanser genetiği sonuçları doğrultusunda, uzun yıllardır kamu hekimleri hastaların teşhis ve tedavilerine yön vermektedir.

Kişisel çıkarları için, bazı kişilerin son zamanlarda bu laboratuvarla ilgili asılsız dedikodular yaydığını gözlemliyorum. Yeni çıkan dedikodular bu laboratuvarın cihazlarının eski, paslı olduğu ve test sonuçlarının güvenilir olmadığı yönündedir. Halbuki sonuç vermek için kullanılan cihazların hepsi yenidir, hiçbiri bir-iki seneden fazla kullanılmış değildir. Çalışanları bu şekilde zan altında bırakan ve büyük özveri ile çalışan bu ekibin motivasyonunu düşüren bu dedikodulara artık bir son verilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın vakit kaybetmeden bu konu ile ilgili halka bilgilendirme yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

Koronavirüs salgını ile mücadelede emek veren, gece gündüz demeden çalışan herkese çok teşekkürler. Mücadeleye #devam.

Koronavirüs salgını ile ilgili gece gündüz çalışan birçok kişi var. Çoğunun sosyal medyaya bakmaya vakti bile yok çünkü…

Jale Refik-Rogers paylaştı: 18 Nisan 2020 Cumartesi



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