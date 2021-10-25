Rogers Cumhurbaşkanı Tatar ve hükümeti eleştirdi

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhuriyet Meclisi’nin geç açılmasını, hükümetin muhalefeti saatlerce bekletmesini sert bir dille eleştirdi.

“Yine bir pazartesi, yine muhalefeti saatlerce bekleten ve halkı yakından ilgilendiren gündeme rağmen kendi arasında birlik olup meclisi bu saate dek açamayan hükümet temsilcileri” diyen Rogers, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Diğer yanda ‘tarafsız’ olduğunu iddia ederken gerek sözde bağımsız milletvekillerini görüşmeye çağırarak zaman kazanmaya çalışan, gerek UBP kurultayından sonra erken seçim tarihinin belirlenebileceğini açıklayan ve taraf olan bir Cumhurbaşkanı. Burası parti devleti değil hukuk devletidir. Halk aksini yaratmaya çalışanların karşısında olacaktır. Ne kadar ertelemeye çalışsanız da seçim er ya da geç olacak ve halk cevabını sandıkta verecektir.”