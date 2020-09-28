Rogers: Çocuklarımız kurallara uymayı bizden daha çabuk öğreniyor

Jale Refik Rogers, gerekli önlemler alınarak 1 Ekim itibari ile ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlanmasının çok yerinde bir karar olduğunu vurguladı.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri, milletvekili ve moleküler biyolog Jale Refik Rogers, çocukların Mart ayından beri okuldan uzak, evde izole olarak büyüdüğünü belirtti.

Mevcut durumun okulların açılması açısından büyük bir risk teşkil etmediğini söyleyen Jale Refik Rogers, gerekli önlemler alınarak 1 Ekim itibari ile ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlanmasının çok yerinde bir karar olduğunu vurguladı.

Rogers’ın açıklaması şöyle:

“Çocuklarımız Mart ayından beridir okuldan uzak, evde izole olarak büyüyorlar. Bu süreçte, bazı kayıpları olsa da, akademik açıdan eğitimlerini bir şekilde online olarak sürdürdüler. Yaşıtları ile sosyalleşme, paylaşmayı öğrenme ve disiplin gibi ancak yüz yüze eğitimin verebileceği beceriler açısından ise kayıpları daha fazla.