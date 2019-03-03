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Roger Federer kariyerinin 100. kupasını kazandı

3 Mart 2019
Roger Federer

İsviçreli tenisçi Roger Federer Dubai Tenis Turnuvası’nda şampiyon olarak kariyerinin 100. ATP kupasını kazandı.

Turnuvanın finalinde Yunan Stefanos Tsitsipas ile karşılaşan 37 yaşındaki Federer, rakibini 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti.

ATP turnuvalarında ilk şampiyonluğunu 19 yaşındayken 4 Şubat 2001’de Milano’da kazanan Federer, 6 bin 600 gün sonra 100. şampiyonluğuna uzandı.

Federer, erkeklerde tenis tarihinde 100 ATP şampiyonluğu bulunan ikinci isim oldu. Erkeklerde ABD’li Jimmy Connors 109, kadınlarda ise Martina Navratilova WTA’da 167 kupayla ilk sırada yer alıyor.

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