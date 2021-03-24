Ekonomi

Robinhood halka arz başvurusu yaptı

24 Mart 2021
robinhood alım-satım uygulaması





Gamestop olayı ile dikkat çeken popüler alım-satım uygulaması Robinhood, halka açılmak için SEC’e bayvuru yaptı. Alım satım platformunun değeri 11 milyar dolar olarak hesaplanıyor.





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24 Mart 2021




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