Robinhood halka arz başvurusu yaptı

Gamestop olay\u0131 ile dikkat \u00e7eken pop\u00fcler al\u0131m-sat\u0131m uygulamas\u0131 Robinhood, halka a\u00e7\u0131lmak i\u00e7in SEC'e bayvuru yapt\u0131. Al\u0131m sat\u0131m platformunun de\u011feri 11 milyar dolar olarak hesaplan\u0131yor.\r\n\r\n\r\nABD merkezli yat\u0131r\u0131m \u015firketi\u00a0Robinhood, halka a\u00e7\u0131lmak i\u00e7in Amerika Birle\u015fik Devletleri Menkul K\u0131ymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) ba\u015fvurdu.\r\n\r\nRobinhood, halka arz\u0131n ne zaman ger\u00e7ekle\u015fece\u011fini belirtmemi\u015f olsa da, halka arz\u0131n SEC, piyasa ve di\u011fer ko\u015fullara tabi olarak g\u00f6zden ge\u00e7irme s\u00fcrecinin tamamlanmas\u0131ndan sonra devam edece\u011fini teyit etti.\r\n\r\nAl\u0131m sat\u0131m platformunun de\u011feri 11 milyar dolar olarak hesaplan\u0131yor.\r\n\r\n\u015eirket, halka arz i\u00e7in Nasdaq'\u0131 se\u00e7ti\u011fini daha \u00f6nce a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nSon d\u00f6nemde ABD'li k\u00fc\u00e7\u00fck yat\u0131r\u0131mc\u0131, komisyonsuz i\u015flemler nedeniyle Robinhood gibi uygulamalar\u0131 tercih ediyor.\r\n\r\nK\u00fc\u00e7\u00fck yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n Reddit gibi sosyal medya uygulamalar\u0131 \u00fczerinden yapt\u0131klar\u0131 spek\u00fclatif bahisler ABD borsalar\u0131nda dengelerin de\u011fi\u015fmesine neden olmu\u015ftu.\r\n\r\nGameStop gibi hisselerin y\u00fczde 300'\u00fcn \u00fczerindeki art\u0131\u015f\u0131nda Robinhood gibi uygulamalar\u0131n etkisi olmu\u015ftu.\r\n\r\n