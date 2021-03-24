Ahmetoğlu: Devlet desteği şart

Masa tenisinde kadınlardaki önemli ismi Hurey Cambaz Ahmetoğlu, Havadis’e konuştu.

Tonguç KOTAK

MasaTenisi’nde 1992-2000 yıllarında arka arkaya 9 kez KKTC şampiyonluğu bulunan Hurey Cambaz Ahmetoğlu, Havadis’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda Küçük Kaymaklı forması giyecek olan Hurey Cambaz Ahmetoğlu ile hem geçmişi hem de geleceği konuştuk.

Kaymaklı ile yeniden geri döndüm

Ahmetoğlu yeni sezonda kendi bölge takımı olan Küçük Kaymaklı ile liglerde yer alacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını belirterek, “Yıllarca şampiyonluk yaşadım sonra ara verdim. Şimdi yeniden hem veteran olarak devam ediyorum hem de ligde bölgem Küçük Kaymaklı adına yer alacak olmam beni son derece mutlu ediyor.”dedi.

Devlet destek vermeli

Hurey Cambaz Ahmetoğlu, “Ben KKTC de başarılı bir sporcu olarak gelebildiğim en üst noktada olduğuma inanıyorum.Ambargoların olduğu bu ülkede sadece Türkiye ile güzel temaslarımız ve dolayısıyla maç müsabaka tecrübelerimiz olmuştur.3. ülkelere de davet alıp maçlara da katılmak biz KKTC’li sporcular için hep bir hayal.Şu an hem KKTC’de hem de Türkiye de veteranlarda oynuyorum.Geçen yıl Türkiye’de farklı şehirlerde katıldığım turnuvalarda şampiyonluklar elde ettim.Veteran olarak Avrupa’daki turnuvalara davetler alıyoruz.Bu turnuvalara bireysel olarak katılma şansımız var ama tüm masrafları kendimiz karşılıyoruz.Devlet bu aşamada bizlere destek çıksa, yıldızlar gençler olarak değil belki ama veteranlar olarak KKTC’nin adını duyurabilsek güzel olmaz mı?.açıklamasında bulundu.

İdmanlara yeniden başladık

Ahmetoğlu, “Pandemiden dolayı yıllarca antrenör ve sporculuğunu yaptığım ve sayısızca güzel şampiyonluklara imza atmış olduğumuz Yakın Doğu Üniversitesi Masatenisi branşı kapanmak durumunda kalınca ben ve takımım büyük üzüntü yaşadık. Düşen motivasyonumuzu Zekai Soyadlı’nın öncülüğünde yeni bir takım olan Küçük Kaymaklı takımını güçlü kadromuzla kurduk. Yeni umutlarla idmanlara başlamıştık ki müsabakaların durdurulduğu bir döneme girdik. Maçlar ve antrenmanlar her zaman motivasyon kaynağı olmuştur. Yeniden antrenmanlara başlamak güzel oldu.”diyerek sözlerini noktaladı.