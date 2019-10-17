Güney KıbrısKıbrıs

RMMO ve Yunan ordusu ile ortak tatbikat

17 Ekim 2019
yunan-ordusu

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Yunan Ordusu arasında, bu sabah, Larnaka’ya bağlı “Kalohorio”(Vuda) atış alanında, büyük bir tatbikat gerçekleştirildi.

Rum haber kaynaklarına göre, “AtsalinoVelos” kod adlı tatbikatın son aşamasını teşkil eden tatbikata, gerçek ateşle yerdeki hedefleri vuran 2 Yunan F-16 uçağı da katıldı.

Yunan F-16 uçaklarının, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki ortak tatbikatta son katılmasından, 19 yıl sonra, bu tatbikatta yer aldığına da dikkat çekildi.

Tatbikata, RMMO’ya ait  2 adet Gazelle tipi helikopterin yanı sıra, Leonidas” tipi zırhlı personel taşıyıcı araçlar, MILAN ve HOT tanksavar füzeleri de yer aldı.

Etiketler

İlgili Makaleler

Eroğlu: UBP’nin belirleyeceği adayı destekleyeceğim

17 Ekim 2019

Özersay: Ombudsman raporunu incelemeye aldık

17 Ekim 2019

Tatar: Adaylık konusunda tabandan gelen sese kulak vermek zorundayım

17 Ekim 2019

Lefkoşa yine Turkcell’le Koşuyor

17 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı