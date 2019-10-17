RMMO ve Yunan ordusu ile ortak tatbikat

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Yunan Ordusu arasında, bu sabah, Larnaka’ya bağlı “Kalohorio”(Vuda) atış alanında, büyük bir tatbikat gerçekleştirildi.

Rum haber kaynaklarına göre, “AtsalinoVelos” kod adlı tatbikatın son aşamasını teşkil eden tatbikata, gerçek ateşle yerdeki hedefleri vuran 2 Yunan F-16 uçağı da katıldı.

Yunan F-16 uçaklarının, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki ortak tatbikatta son katılmasından, 19 yıl sonra, bu tatbikatta yer aldığına da dikkat çekildi.

Tatbikata, RMMO’ya ait 2 adet Gazelle tipi helikopterin yanı sıra, Leonidas” tipi zırhlı personel taşıyıcı araçlar, MILAN ve HOT tanksavar füzeleri de yer aldı.