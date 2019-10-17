Lefkoşa yine Turkcell’le Koşuyor

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.

Geliri çocuklara yapılacak merkez için kullanılacak, tüm halkın katılabildiği bir şölene dönüşmesi beklenen maraton için Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetici ve çalışanları da kayıtlarını yaptırdı.

20 Ekim tarihinde gerçekleşecek “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” için çalışmalar ve kayıtlar hızla devam ediyor. Elde edilecek geliri “LTB El Ele Çocuk Merkezi”nin yeni binaya taşınarak daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim verebilmesi amacıyla kullanılacak maraton için Turkcell yönetici ve çalışanları kayıtlarını yaptırdı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in üst üste 6 yıldır isim sponsorluğunu üstlendiği Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu her yıl toplumsal bir ihtiyacı karşılamak için düzenlenen, yılın sportif anlamda en önemli sosyal sorumluluk projesi olarak nitelendiriliyor. Bu yıl da 3 farklı kategoride (4, 10 ve 21 km) koşulacak maratonda 10 kilometre koşusu saat 07.30’da, 21 kilometre koşusu saat 07.45’de ve 4 kilometrelik halk koşusu ise saat 10.30’da başlayacak.

Murat Küçüközdemir: “Çocuklarımız için el ele verelim”

Kuzey Kıbrıs Turkcell yöneticileri ve çalışanlarının kayıtları sırasında açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir dezavantajlı çocuklara daha iyi hizmet verebilecek bir merkez için düzenlenecek böylesi anlamlı bir etkinliğe sponsor olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Küçüközdemir, toplumsal dayanışmanın sporla birleştiği ve her yıl büyüyerek devam eden bu sosyal sorumluluk projesine 6’ncı kez destek olmaktan tüm Turkcell ailesi adına heyecan duyduklarını vurguladı.

Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu her yıl büyüyerek devam ediyor. Maraton, şenlik havasında gerçekleşen ve toplumsal kaynaşmayı destekleyen sosyal bir etkinliktir. En önemlisi de çocuklarımız için düzenlenecek ve onlar için koşulacak olmasıdır. Böylesi etkinliklere biz desteklerimizi sürdürürken tüm halkımızı da maratonda çocuklarımız için koşmaya davet ediyorum.”

Tüm detaylar BiP’te

Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” için dijital mesajlaşma plarformu BiP üzerinde de kanal açarak tüm iletişimlerini oradan yaptıklarının bilgisini verdi. 20 Ekim sabahı gerçekleşecek maraton için tüm bilgi ve detaylara BiP uygulaması içerisindeki keşfet bölümünde yer alan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” kanalından ulaşılabiliyor. Online kayıt için yönlendirme yapan BiP uygulaması içerisinde güzergâhlar, videolar, fotoğraflar ve tüm anlık bilgiler de yer alıyor.

Maratonun BiP kanalını takip edenlere maratonu takip eden gün, günlük 1 GB internet ve kanalı takip edenler arasında yapılacak çekilişle 1 şanslı kişiye de 3 aylık Turkcell Ev İnterneti hediye edileceği duyuruldu.

Turkcell çalışanları “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” ile ilgili ne söyledi:

Işılay Ever

“Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukların daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri ve daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için hep birlikte koşuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak sevdiklerimizle birlikte yürüyüp, koşacağımız ‘Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’na, çocuklara destek olabilmek için tüm halkımızı bekliyoruz.”

Buket Deniz

“Çocuklarımız için her zaman el ele diyor, herkesi destek için maratona davet ediyoruz.”

Mehmet Adak

“Maratondan elde edilecek gelir çocuklarımıza daha iyi eğitim verilebilmesi amacıyla kullanılacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak bu etkinliğe katılarak maratonda onlar için bir adım atmak çok gurur verici… Attığım her adımın onların yeni yaşam yuvalarını oluşturacak olmasından da ayrıca çok mutluyum.”

Selin Cansunar Üresin

“Bu yıl da Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nda atılacak her adım bir çocuğa fayda sağlayacak ve elde edilecek gelirle daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim verilebilmesi sağlanacak. Bu, hepimizin maratona katılması için çok özel bir sebeptir diye düşünüyorum.”

Esin Işıltay Işık

“Bu yıl da “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nda” çocuklarımız için koşacağız. Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocukları belirler. Yapacağımız yardımla onlara biraz olsun destek olabilirsek ne mutlu bize… 20 Ekim’de çocuklarımızla birlikte, güzel bir gün geçirmeye sizleri davet ediyorum.”