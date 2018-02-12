Rio Karnavalı başladı!

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki karnavalın geçit töreni, etkinlik için inşa edilen ve Sambadrome adı verilen alanda yapıldı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki karnavalın geçit töreni, etkinlik için inşa edilen ve Sambadrome adı verilen alanda yapıldı.

Törene her yıl olduğu gibi ülkenin geleneksel dansı Samba damgasını vurdu.

Brezilya’nın en gözde samba okullarından 3 bin dansçı, moda tasarımcıları ve koreograflar birbirinden renkli tematik gösterileri ve müzikal performanslarıyla yarışıyor.

Karnaval süresince sokaklarında özel dans gösterilerinin de devam edeceği Rio dünyanın pek çok ülkesinden yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Karnavalın en iyisi seçilecek dans grubu 15 Şubat’ta açıklanacak